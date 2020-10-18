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    Події в Україні

    В Ірані сьогодні відбудеться другий раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ

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    <p>Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран &ndash; Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту</p> - В Ірані сьогодні відбудеться другий раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ

    Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту

    «Ми очікуємо дізнатись більше деталей про те, що сталось, очікуємо на прогрес у розслідуванні цієї жахливої катастрофи» – Єнін

    Сьогодні, в неділю 18 жовтня, в Ірані стартує другий раунд переговорів щодо збиття літака Міжнародних авіаліній України над Тегераном у січні поточного року.

    Про це розповів УНН заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

    «Ми їдемо досить потужною командою. Будуть залучені представники всіх ключових відомств у цей процес, починаючи від органів досудового розслідування, прокуратури, керівник КНДІСЕ, є представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки. Всі, кого я перелічив, дуже потужні, всі в темі, всі в матеріалі. Їдемо за тим, щоб дізнатись правду», – повідомив він.

    Єнін розповів, що після приїзду в Іран робота проходитиме в рамках трьох робочих груп: перша – присвячена діяльності авіаційної влади, там будуть працювати експерти Державіаслужби та Украероруху.

    «Друга група присвячена досудовому розслідуванню, ми хочемо дізнатись про прогрес, досягнутий іранською стороною, будуть як представники СБУ, так і заступник Генпрокурора. Буде панель, присвячена військовим питанням, там будуть фахівці Міністерства оборони», – зазначив він.

    Наступного дня повинні відбутися загальні переговори за участі заступників міністрів закордонних справ України і Ірану, які підіб’ють попередні підсумки діяльності робочих груп.

    Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
    На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

    Нагадаємо, Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

    Також Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ.

    Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

    Як повідомлялося, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.

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