В Ірані сьогодні відбудеться другий раунд переговорів щодо катастрофи літака МАУ
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту
«Ми очікуємо дізнатись більше деталей про те, що сталось, очікуємо на прогрес у розслідуванні цієї жахливої катастрофи» – Єнін
Сьогодні, в неділю 18 жовтня, в Ірані стартує другий раунд переговорів щодо збиття літака Міжнародних авіаліній України над Тегераном у січні поточного року.
Про це розповів УНН заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.
«Ми їдемо досить потужною командою. Будуть залучені представники всіх ключових відомств у цей процес, починаючи від органів досудового розслідування, прокуратури, керівник КНДІСЕ, є представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки. Всі, кого я перелічив, дуже потужні, всі в темі, всі в матеріалі. Їдемо за тим, щоб дізнатись правду», – повідомив він.
Єнін розповів, що після приїзду в Іран робота проходитиме в рамках трьох робочих груп: перша – присвячена діяльності авіаційної влади, там будуть працювати експерти Державіаслужби та Украероруху.
«Друга група присвячена досудовому розслідуванню, ми хочемо дізнатись про прогрес, досягнутий іранською стороною, будуть як представники СБУ, так і заступник Генпрокурора. Буде панель, присвячена військовим питанням, там будуть фахівці Міністерства оборони», – зазначив він.
Наступного дня повинні відбутися загальні переговори за участі заступників міністрів закордонних справ України і Ірану, які підіб’ють попередні підсумки діяльності робочих груп.
Нагадаємо, Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.
Також Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ.
Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.
Як повідомлялося, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.