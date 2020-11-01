В Іспанії протести проти карантинних обмежень переросли в сутички з поліцією: 30 затриманих

У Мадриді після завершення протестної акції увечері 31 жовтня невеликі групи протестувальників влаштували вуличні бої з правоохоронцями

У Мадриді внаслідок заворушень, які почалися після мирної демонстрації проти карантинних обмежень, постраждали троє поліцейських, 30 осіб було затримано. Протести відбулися і в інших містах Іспанії.

У столиці Іспанії Мадриді в ніч на неділю, 1 листопада, мирні протести проти карантинних обмежень знову переросли в жорсткі сутички з поліцією. Після завершення протестної акції увечері в суботу, 31 жовтня, невеликі групи протестувальників влаштували вуличні бої з правоохоронцями.

На кадрах в ефірі іспанського телеканалу RTVE можна було побачити людей, які кидали каміння та підпалювали контейнери зі сміттям. Унаслідок заворушень постраждали троє поліцейських, 30 осіб було затримано. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що ірраціональні та насильницькі протести є неприпустимими.

Тим часом у Барселоні відбулися протести проти примусового виселення неплатоспроможних квартиронаймачів, які також переросли в сутички з поліцією. Одну особу було затримано. Днем раніше в адміністративному центрі Каталонії внаслідок заворушень було затримано 15 осіб, поранення дістали 20 поліцейських та семеро демонстрантів. У ніч на неділю протести та сутички відбулися ще в кількох містах Іспанії.

Нагадаємо, що 29 жовтня іспанський уряд подовжив до 9 травня 2021 року надзвичайний стан, запроваджений у країні через пандемію COVID-19. У багатьох містах вночі діє комендантська година. У країні зачинені кіно, театри та фітнес-клуби, проте школи та дитячі садочки далі працюють.

Як повідомлялось, у низці міст Німеччини в суботу, 31 жовтня, https://glavcom.ua/news/u-nimechchini-tisyachi-lyudey-viyshli-na-akciji-proti-posilennya-karantinnih-obmezhen-715169.html#mce_temp_url#акції проти обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.