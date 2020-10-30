«Повинні піти як мінімум без рук». Лукашенко погрожує протестувальникам

Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця, він повинен піти звідти як мінімум без рук, - Лукашенко

Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося, - Лукашенко

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко погрожує протестувальникам фізичними розправами. Про це він заявив на зустрічі з колективом Міністерства внутрішніх справ Білорусі, повідомляє Белта.

За словами Лукашенка, ті, хто блокують залізницю або розвішує біло-червоно-білий прапор, намагаються зруйнувати і дестабілізувати інфраструктуру.

«З сьогоднішнього дня ми в полон нікого не беремо. Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця, він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я кажу про це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі – все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти», – заявив Лукашенко.

Він також додав, що силовики мають реагувати на радикалізацію протестів «красиво, щоб комар носа не підточив!

Як повідомлялося, Лукашенко вирішив закрити кордони Білорусі.

Раніше 29 жовтня Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі. Вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Крім того, стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку. До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.



