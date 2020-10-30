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    У світі

    Президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів

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    У Польщі тривають масові протести проти заборони абортів - Президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів
    У Польщі тривають масові протести проти заборони абортів

    Проєкт поправок повинен бути поданий до Сейму протягом декількох днів

    Після кількох днів масових протестів президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внесе у Сейм проєкт поправок до закону про планування сім'ї, захисту людського плоду і умови допустимості абортів.

    Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті польського президента у п’ятницю.

    Проєкт передбачатиме, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

    «Цей проєкт передбачає введення нової передумови, яка відновлює можливість переривання вагітності відповідно до принципів польської Конституції тільки в разі так званого летального дефекту, коли пренатальні тести або інші медичні показання вказують на високу ймовірність того, що дитина народиться нерухомою або обтяженою невиліковною хворобою чи дефектами, які неминуче і безпосередньо приведуть до смерті дитини, незалежно від використовуваних терапевтичних заходів», – пояснюється у заяві на сайті польського президента.

    Проєкт повинен бути поданий до Сейму протягом декількох днів. 

    У заяві сказано, що президент розуміє занепокоєння жінок, що виникло в зв'язку з недавньою постановою Конституційного трибуналу про аборти. Як зазначив Анджей Дуда, у останні дні він розмовляв на цю тему з багатьма жінками, а також з численними експертами, лікарями та юристами, і ухвалив рішення запропонувати поправки.

    Декілька днів тому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

    Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

    Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

    Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

    Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.

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