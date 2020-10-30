Президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів
Проєкт поправок повинен бути поданий до Сейму протягом декількох днів
Після кількох днів масових протестів президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внесе у Сейм проєкт поправок до закону про планування сім'ї, захисту людського плоду і умови допустимості абортів.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті польського президента у п’ятницю.
Проєкт передбачатиме, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.
«Цей проєкт передбачає введення нової передумови, яка відновлює можливість переривання вагітності відповідно до принципів польської Конституції тільки в разі так званого летального дефекту, коли пренатальні тести або інші медичні показання вказують на високу ймовірність того, що дитина народиться нерухомою або обтяженою невиліковною хворобою чи дефектами, які неминуче і безпосередньо приведуть до смерті дитини, незалежно від використовуваних терапевтичних заходів», – пояснюється у заяві на сайті польського президента.
Проєкт повинен бути поданий до Сейму протягом декількох днів.
У заяві сказано, що президент розуміє занепокоєння жінок, що виникло в зв'язку з недавньою постановою Конституційного трибуналу про аборти. Як зазначив Анджей Дуда, у останні дні він розмовляв на цю тему з багатьма жінками, а також з численними експертами, лікарями та юристами, і ухвалив рішення запропонувати поправки.
Декілька днів тому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.
Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.
Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.
Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.
Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.