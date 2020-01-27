В Італії під час телешоу Україну назвали «Малою Росією»



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«Маленька Росія – друга назва України», – сказав ведучий Флавіо Лоренцо Інсіньє

Ведучий заявив, що «маленька Росія — це Україна»

Під час телевікторини L’eredità на італійському державному телеканалі RAI1 Україну назвали «Малою Росією».

На це звернула увагу українка Тетяна Чіполла, яка живе в Італії.

Згідно з умовами інтелектуального шоу, фіналіст повинен назвати ключове слово, яке об'єднує п’ять інших слів.

Цього разу учаснику шоу необхідно було знайти спільне слово для таких слів, як зірка, випічка, магазин, Росія та серенада. Через хвилину роздумів фіналіст назвав слово «кохання».

Проте правильним виявилося слово «маленький». Ведучий телевікторини пояснив, що є дві пісні під назвою Маленька зірка Лучано Ліґабуе та Маленька серенада Клаудіо Вілла, невеличка випічка, маленький магазин та «маленька Росія». «Маленька Росія — це Україна», — заявив ведучий.

«Це маніпулювання громадською думкою. Це вбиває в голову пересічного італійця, що Україна — колонія Росії! Це відбувається на шостому році російської агресії проти України та після анексії Росією Криму. Це частина гібридної та інформаційної війни проти України»,-написала Тетяна Чіполла.

Вона закликала посла України в Італії відреагувати на цей кричущий інцидент.