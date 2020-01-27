Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ



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Голосування щодо кандидатури Петра Толстого перенесено на другу половину дня понеділка, 27 січня, і воно буде таємним Фото: Укрінформ

Марія Мезенцева: Петро Толстой неодноразово публічно висловлював свої антисемітські погляди. Тому він не гідний бути віцепрезидентом ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи попередньо заблокували обрання депутата Держдуми РФ Петра Толстого віцепрезидентом Асамблеї за російською квотою.

Із запереченням проти кандидатури Толстого виступила представниця української делегації Марія Мезенцева, повідомляє «Укрінформ».

«Пан Толстой неодноразово публічно висловлював свої антисемітські погляди. Тому він не гідний бути віцепрезидентом ПАРЄ», - наголосила Мезенцева.

За процедурою, голосування щодо кандидатури Толстого перенесено на другу половину дня понеділка, і воно буде таємним.

При цьому обрання решти 18 віцепрезидентів Асамблеї пройшло автоматично.

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.

Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.