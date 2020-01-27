Дуда запевнив Зеленського, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Польщі



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Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели спільну пресконференцію

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що його країна однозначно підтримує відновлення територіальної цілісності України

Територіальну цілісність України має бути відновлено у кордонах до 2014 року, і позиція Польщі у цьому питанні однозначна.

На цьому під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив в Освенцимі президент Польщі Анджей Дуда.

«Для Польщі ситуація є однозначною: ми вимагаємо дотримання міжнародного права і в цьому контексті – відновлення повної територіальної цілісності України. Це наша однозначна позиція, Україна завжди може на нас розраховувати в цьому питанні»,- заявив Дуда.