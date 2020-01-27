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    Дуда запевнив Зеленського, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Польщі

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    <span>Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели спільну пресконференцію</span> - Дуда запевнив Зеленського, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Польщі
    Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели спільну пресконференцію

    Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що його країна однозначно підтримує відновлення територіальної цілісності України

    Територіальну цілісність України має бути відновлено у кордонах до 2014 року, і позиція Польщі у цьому питанні однозначна.

    На цьому під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив в Освенцимі президент Польщі Анджей Дуда.

    «Для Польщі ситуація є однозначною: ми вимагаємо дотримання міжнародного права і в цьому контексті – відновлення повної територіальної цілісності України. Це наша однозначна позиція, Україна завжди може на нас розраховувати в цьому питанні»,- заявив Дуда.

    Він висловив задоволення щодо проведення обміну утримуваними особами полоненими між Україною та Росією, наголосивши, що це «дуже важливо для українського суспільства».

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 26-27 січня бере участь в офіційних заходах з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

     

    Польща незалежність Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна суверенитет
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