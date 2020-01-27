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    Думки вголос

    Чи зможе Польща отримати від Росії компенсацію за Другу світову війну?

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    Чи зможе Польща отримати від Росії компенсацію за Другу світову війну?

    Виплата компенсацій Польщі з боку РФ у жодному разі не є «переглядом підсумків Другої світової війни»

    Мовою оригіналу

    Качинский потребовал от РФ компенсации Польше за Вторую мировую... (с)

    В принципе, всё логично...

    • РФ объявила себя любимую, в своё время, «правонаследницей СССР»... Со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями
    • СССР был одним из организаторов и вдохновителей Второй мировой (тут даже Нюрнберга не надо... Тому полно доказательств, не смотря на титанические усилия коммунистов скрыть данный факт на протяжении всего послевоенного времени)...
    • Факт существования Пакта Риббентропа-Молотова, как и его секретных приложений не только ПРИЗНАН властями в РФ... Но и формально осуждён, по крайней мере предыдущими...
    • Выплата компенсаций Польше со стороны РФ никоим образом не является «пересмотром итогов Второй мировой войны», потому как не затрагивает положений установочных документов, фиксирующих её окончание... Ни положений Акта о капитуляции Германии, ни итогов Потсдамской конференции...
    • Тем более, что в материалах самого Нюрнбергского трибунала содержаться весьма интересные в этом отношения показания подсудимых... В том числе министра Риббентропа и фельдмаршала Кейтеля...

    Посему, если в Польше захотят, то ПитУна с его «дидываевали» вполне можно будет нехило тр*хнуть в международных судах... По крайней мере, не слабее чем Нафтогаз тр*хнул Газпром...

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Польща Друга світова війна СРСР
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