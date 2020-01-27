Чи зможе Польща отримати від Росії компенсацію за Другу світову війну?

Виплата компенсацій Польщі з боку РФ у жодному разі не є «переглядом підсумків Другої світової війни»

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Качинский потребовал от РФ компенсации Польше за Вторую мировую... (с)

В принципе, всё логично...

РФ объявила себя любимую, в своё время, «правонаследницей СССР»... Со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями

СССР был одним из организаторов и вдохновителей Второй мировой (тут даже Нюрнберга не надо... Тому полно доказательств, не смотря на титанические усилия коммунистов скрыть данный факт на протяжении всего послевоенного времени)...

Факт существования Пакта Риббентропа-Молотова, как и его секретных приложений не только ПРИЗНАН властями в РФ... Но и формально осуждён, по крайней мере предыдущими...

Выплата компенсаций Польше со стороны РФ никоим образом не является «пересмотром итогов Второй мировой войны», потому как не затрагивает положений установочных документов, фиксирующих её окончание... Ни положений Акта о капитуляции Германии, ни итогов Потсдамской конференции...

Тем более, что в материалах самого Нюрнбергского трибунала содержаться весьма интересные в этом отношения показания подсудимых... В том числе министра Риббентропа и фельдмаршала Кейтеля...

Посему, если в Польше захотят, то ПитУна с его «дидываевали» вполне можно будет нехило тр*хнуть в международных судах... По крайней мере, не слабее чем Нафтогаз тр*хнул Газпром...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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