Чи зможе Польща отримати від Росії компенсацію за Другу світову війну?
Виплата компенсацій Польщі з боку РФ у жодному разі не є «переглядом підсумків Другої світової війни»
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Качинский потребовал от РФ компенсации Польше за Вторую мировую... (с)
В принципе, всё логично...
- РФ объявила себя любимую, в своё время, «правонаследницей СССР»... Со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями
- СССР был одним из организаторов и вдохновителей Второй мировой (тут даже Нюрнберга не надо... Тому полно доказательств, не смотря на титанические усилия коммунистов скрыть данный факт на протяжении всего послевоенного времени)...
- Факт существования Пакта Риббентропа-Молотова, как и его секретных приложений не только ПРИЗНАН властями в РФ... Но и формально осуждён, по крайней мере предыдущими...
- Выплата компенсаций Польше со стороны РФ никоим образом не является «пересмотром итогов Второй мировой войны», потому как не затрагивает положений установочных документов, фиксирующих её окончание... Ни положений Акта о капитуляции Германии, ни итогов Потсдамской конференции...
- Тем более, что в материалах самого Нюрнбергского трибунала содержаться весьма интересные в этом отношения показания подсудимых... В том числе министра Риббентропа и фельдмаршала Кейтеля...
Посему, если в Польше захотят, то ПитУна с его «дидываевали» вполне можно будет нехило тр*хнуть в международных судах... По крайней мере, не слабее чем Нафтогаз тр*хнул Газпром...
Джерело: блог Костянтина Машовця
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