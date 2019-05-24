В Італії прокурор просить суд ув’язнити українського нацгвардійця Марківа на 17 років



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Фото: facebook.com / Nataliya Kudryk

Прокурор також від імені італійського мін'юсту попросив суд перевірити роль у справі Роккеллі позафракційного українського нардепа Матківського, колишнього військовослужбовця Нацгвардії

Прокуратура Італії просить суд в італійській Павії засудити бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, якого обвинувачують у причетності до вбивства італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі 24 травня 2014 року, до 17 років позбавлення волі. Про це повідомила у Facebook журналістка «Радіо Свобода» Наталія Кудрик.

«17 років ув'язнення для Віталія Марківа просить прокурор обвинувачення Андреа Дзанончеллі», – написала вона.

Прокурор також від імені італійського мін'юсту попросив суд перевірити роль у справі Роккеллі позафракційного українського нардепа Богдана Матківського, колишнього військовослужбовця Нацгвардії. Матківський давав свідчення в суді Італії в лютому.

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.