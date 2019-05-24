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    В Італії прокурор просить суд ув’язнити українського нацгвардійця Марківа на 17 років

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    В Італії прокурор просить суд ув’язнити українського нацгвардійця Марківа на 17 років
    Фото: facebook.com / Nataliya Kudryk

    Прокурор також від імені італійського мін'юсту попросив суд перевірити роль у справі Роккеллі позафракційного українського нардепа Матківського, колишнього військовослужбовця Нацгвардії

    Прокуратура Італії просить суд в італійській Павії засудити бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, якого обвинувачують у причетності до вбивства італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі 24 травня 2014 року, до 17 років позбавлення волі. Про це повідомила у Facebook журналістка «Радіо Свобода» Наталія Кудрик.

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    «17 років ув'язнення для Віталія Марківа просить прокурор обвинувачення Андреа Дзанончеллі», – написала вона.

    Прокурор також від імені італійського мін'юсту попросив суд перевірити роль у справі Роккеллі позафракційного українського нардепа Богдана Матківського, колишнього військовослужбовця Нацгвардії. Матківський давав свідчення в суді Італії в лютому.

    Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

    Раніше  міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

    Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. 

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