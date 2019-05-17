Аваков свідчитиме у суді в Італії на захист військового Марківа



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Український військовий Віталій Марків в італійському суді Фото: twitter.com/AvakovArsen

Очільник МВС разом із в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом прибули до Італії для того, щоб дати суду свідчення на захист українського військового, які доведуть його невинуватість

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом прибули до Італії щоб свідчити у суді на захист у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.

«Беру участь у засіданні суду міста Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця Віталія Марківа. Разом із в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість», - написав Аваков.

Беру участь у засіданні суду м.Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В.Марківа. Разом із в.о. командувача @ng_ukraine Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість. pic.twitter.com/8kYj8pYYbW — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 мая 2019 г.

Як повідомлялось, службовці Нацгвардії України прибудуть на засідання суду у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа до Італії для дачі свідчень.

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.