В Італії сталася масштабна ДТП, 11 загиблих



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Фото: ANSA

Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки, травмовані

В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) 6 серпня перекинувся мікроавтобус з робітниками, які поверталися після роботи у полі.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Аварія сталася біля населеного пункту Лесіна. Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників, врізався у вантажівку.

В результаті зіткнення загинули 11 людей. Всі вони були вихідцями з країн Африки.

Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки, травмовані.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу аеропорту Болоньї прогриміло декілька вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила легкозаймисті матеріали.

Щонайменше двоє людей загинули, понад 60 постраждали.

За інформацією очевидців, внаслідок вибуху біля аеропорту Болоньї вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів.

Джерело: Європейська правда