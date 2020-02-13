В Італії судитимуть «друга Путіна» Сальвіні



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Маттео Сальвіні перед голосуванням в італійському Сенаті, 12 лютого 2020 року

У разі доведення вини Сальвіні загрожує до 15 років ув'язнення

Одна з палат італійського парламенту - Сенат - дала зелене світло початку судового процесу над колишнім міністром внутрішніх справ країни, лідером правополупістської партії «Ліга» Маттео Сальвіні.

Більшість сенаторів проголосувала за позбавлення Сальвіні недоторканності.

Результат голосування нетривалий час був показаний на електронному табло в залі засідань Сенату, повідомляє агенція новин AFP.

Увечері Сенат оголосив результати голосування: скасування недоторканності Сальвіні підтримали 152 сенатори, 76 виступили проти.

З відповідним запитом до Сенату звернувся суд у сицилійському місті Катанія. Приводом для судового процесу над Сальвіні стала жорстка міграційна політика, яку він проводив на посаді міністра внутрішніх справ. У справі, що розглядається у суді в Катанії, йому закидають «зловживання владою» та «незаконне позбавлення волі».

У цьому випадку йдеться про 116 мігрантів, яких Сальвіні у липні минулого року фактично ув'язнив на борту судна Gregoretti італійської берегової охорони. Сальвіні упродовж кількох днів забороняв судну заходити в італійський порт.

У разі доведення вини Сальвіні загрожує до 15 років ув'язнення. До того ж йому можуть заборонити упродовж восьми років займатися політичною діяльністю. У січні відповідний парламентський комітет підтримав рішення про позбавлення Сальвіні імунітету, яке зрештою ухвалили сенатори.