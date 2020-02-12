Експрезиденту «Укрбуду» Микитасю продовжили запобіжний захід ще на два місяці



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Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень

Микитась повинен носити електронний браслет до 12 квітня

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася ще на 2 місяці — до 12 квітня 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Підозрюваного, як і раніше, зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Крім того, він має утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Нагадаємо, Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У жовтні 2019 року суд відправив його під варту з альтернативою застави у 80 мільйонів гривень.

25 жовтня 2019 року за Микитася внесли заставу.

Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась мав прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає і здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, у середині грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – будуть добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будуються під егідою «Укрбуду», звернулись до президента Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців».

Також вони просили президента «особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України».

Представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася до 14 лютого 2020 року. Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.