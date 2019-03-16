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    Здоров'я

    На Львівщині захворюваність на кір знизилася на 60%

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    <span>Кір - смертельно небезпечна хвороба, а вірус кору - один із найбільш &laquo;живучих&raquo; у світі</span> - На Львівщині захворюваність на кір знизилася на 60%
    Кір - смертельно небезпечна хвороба, а вірус кору - один із найбільш «живучих» у світі

    Захворюваність на кір продовжує падати кожного тижня на 10-15%

    За останні півтора місяця захворюваність на кір у Львівській області знизилася на 60% і продовжує падати щотижня на 10-15%.

    Про це очільниця МОЗ Уляна Супрун написала у Facebook.

    Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я зазначила, що захворюваність продовжує падати кожного тижня на 10-15%.

    Також вона розповіла, що у січні у Львівській області оголосили про підготовку спецоперації по боротьбі з кором. Саме цей регіон був лідером по рівню захворюваності. Рівень охоплення вакцинацією там також мав найнижчі в країні показники.

    Супрун повідомила, що від початку спецоперації, з 1 лютого до 13 березня, вакцинували 25 737 тисячі дітей віком від 6 до 18 років. Без посилених заходів таку кількість дітей потрібно було б вакцинувати протягом 5-6 місяців.

    «В рамках спецоперації кабінети щеплень у медзакладах працюють додаткові години на день. Також вакцину можна отримати в тимчасових кабінетах щеплень у школах. Вакцинація відбувається за згодою батьків. Безоплатне щеплення можуть отримати також діти, батьки яких придбали фальшиві довідки про вакцинацію», - зазначила вона.

    Нагадаємо, у МОЗ запевняють, що кір в Україні йде на спад.

    діти Уляна Супрун Facebook щеплення батьки вакцинація
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