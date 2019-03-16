На Львівщині захворюваність на кір знизилася на 60%



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Захворюваність на кір продовжує падати кожного тижня на 10-15%

За останні півтора місяця захворюваність на кір у Львівській області знизилася на 60% і продовжує падати щотижня на 10-15%.

Про це очільниця МОЗ Уляна Супрун написала у Facebook.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я зазначила, що захворюваність продовжує падати кожного тижня на 10-15%.

Також вона розповіла, що у січні у Львівській області оголосили про підготовку спецоперації по боротьбі з кором. Саме цей регіон був лідером по рівню захворюваності. Рівень охоплення вакцинацією там також мав найнижчі в країні показники.

Супрун повідомила, що від початку спецоперації, з 1 лютого до 13 березня, вакцинували 25 737 тисячі дітей віком від 6 до 18 років. Без посилених заходів таку кількість дітей потрібно було б вакцинувати протягом 5-6 місяців.

«В рамках спецоперації кабінети щеплень у медзакладах працюють додаткові години на день. Також вакцину можна отримати в тимчасових кабінетах щеплень у школах. Вакцинація відбувається за згодою батьків. Безоплатне щеплення можуть отримати також діти, батьки яких придбали фальшиві довідки про вакцинацію», - зазначила вона.

Нагадаємо, у МОЗ запевняють, що кір в Україні йде на спад.