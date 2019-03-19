У Львові від ускладнень кору помер дворічний хлопчик



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У дитини не було щеплення

Хлопчик заразився від матері

У Львові від кору померла дворічна дитина. Про це повідомив заступник директора Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, пише Zaxid.net.

Як повідомляється, хлопчик у віці 2,9 років заразився від матері. Щеплення у нього не було.

«Там захворіла мама, від мами захворіли двоє дітей. Обидва важко переносили кір», - пояснив він.

За інформацією Когута, хлопчик отримав ряд складних ускладнень від інфекції. Врятувати його медикам не вдалося.

«Ускладнення кору були несумісні з життям. Це поразка енцефалітом, ураження центральної нервової системи, ураження дихальної системи - пневмонія. Важкий гепатит, міокардит. Мозок не був життєдіяльний», - розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні Віктор Токарєв.

У тому ж відділенні проходив лікування і старший дитина. Його вже виписали, життю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.