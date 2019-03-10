Італія заборонила невакцинованим дітям ходити до дитсадків



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Невакциновані діти не матимуть права ходити в дитячі ясла та садки

Італія штрафуватиме за брак щеплень

З понеділка невакциновані діти не матимуть права ходити в дитячі ясла та садки в Італії. Це є результатом обов’язкових щеплень.

У випадку учнів початкової школи за відсутність щеплення будуть оштрафовані їхні батьки. Штраф для батьків та опікунів за недотримання обов’язку вакцинації дитини становитиме до 500 євро.

Закон про обов’язкове щеплення викликав численні протести дедалі активніших рухів проти вакцинації.

Нагадаємо, а Одесі батьки невакцинованих дітей, яких не пустили до школи, влаштували акцію протесту.

Джерело: Польське радіо