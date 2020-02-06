В Італії з рейок зійшов потяг: двоє загиблих, 30 постраждалих



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Аварія сталася близько 5:30 ранку на швидкісній лінії біля Казаль-Пустерленго (в провінції Лоді)

Рух поїздів по швидкісній лінії Мілан - Болонья призупинено

Швидкісний потяг зійшов з рейок неподалік від північного італійського міста Лоді, в результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє Ansa.

Аварія сталася близько 5:30 ранку на швидкісній лінії біля Казаль-Пустерленго (в провінції Лоді).

За попередніми даними обидва загиблих залізничники, повідомляється, що один з них був машиністом. Близько 30 пасажирів отримали незначні травми.

За даними медиків, лише двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості, також постраждав працівник залізниці.

В результаті аварії кілька вагонів перекинулися. Рух поїздів по швидкісній лінії Мілан - Болонья призупинено. Всі поїзди в обох напрямках слідували за звичайною лінії Мілан-П'яченца з затримкою до 60 хвилин.

Причини аварії з'ясовуються. На місці працюють пожежна команда і машини швидкої допомоги.