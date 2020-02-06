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    В Італії з рейок зійшов потяг: двоє загиблих, 30 постраждалих

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    <span>Аварія сталася близько 5:30 ранку на швидкісній лінії біля Казаль-Пустерленго (в провінції Лоді)</span> - В Італії з рейок зійшов потяг: двоє загиблих, 30 постраждалих
    Аварія сталася близько 5:30 ранку на швидкісній лінії біля Казаль-Пустерленго (в провінції Лоді)

    Рух поїздів по швидкісній лінії Мілан - Болонья призупинено

    Швидкісний потяг зійшов з рейок неподалік від північного італійського міста Лоді, в результаті аварії загинули дві людини.

    Про це повідомляє Ansa.

    Аварія сталася близько 5:30 ранку на швидкісній лінії біля Казаль-Пустерленго (в провінції Лоді).

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    За попередніми даними обидва загиблих залізничники, повідомляється, що один з них був машиністом. Близько 30 пасажирів отримали незначні травми.

    За даними медиків, лише двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості, також постраждав працівник залізниці.

    В результаті аварії кілька вагонів перекинулися. Рух поїздів по швидкісній лінії Мілан - Болонья призупинено. Всі поїзди в обох напрямках слідували за звичайною лінії Мілан-П'яченца з затримкою до 60 хвилин.

    Причини аварії з'ясовуються. На місці працюють пожежна команда і машини швидкої допомоги.

    Італія потяг залізниця аварія
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