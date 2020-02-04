На Прикарпатті під потяг потрапив підліток



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Від отриманих травм 14-річний хлопець загинув

На Прикарпатті 14-річний підліток загинув, потрапивши під потяг. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції України.

«3 лютого близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську під пасажирський потяг сполученням Харків- Рахів потрапила людина. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили особу загиблого. «Це — 14-річний мешканець Івано-Франківська», — повідомили правоохоронці.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, минулого тижня на Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, внаслідок чого загинули двоє людей. Трагедія сталась на залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів Закарпатської області. Ще один пасажир вантажівки був госпіталізований до місцевої лікарні