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    У світі

    Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 — постраждали

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    Літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого&nbsp;впав з висоти 30-40 метрів - Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 — постраждали
    Літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів

    Загалом у літаку було 183 людини — 177 пасажирів, зокрема двоє немовлят, та шість членів екіпажу

    Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа навів нові дані щодо постраждалих в аварії пасажирського літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

    Як повідомляє телеканал NTV, кількість постраждалих зросла до 157, одна людина загинула. Міністр уточнив, що загиблий — громадянин Туреччини.

    Загалом у літаку було 183 людини — 177 пасажирів, зокрема двоє немовлят, та шість членів екіпажу.

    Губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікая розповів, що літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів.

    Нагадаємо, 5 лютого літак викотився за межі злітно-посадкової смугирозвалився та загорівся в аеропорту імені Сабіхи Гекчен, що в турецькому місті Стамбулі.

    Громадян України немає серед постраждалих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

    Нагадаємо, цього тижня у Мадриді екстрено сів літак Air Canada зі зламаним шасі і пошкодженим двигуном.

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