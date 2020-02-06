Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 — постраждали



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Літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів

Загалом у літаку було 183 людини — 177 пасажирів, зокрема двоє немовлят, та шість членів екіпажу

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа навів нові дані щодо постраждалих в аварії пасажирського літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

Як повідомляє телеканал NTV, кількість постраждалих зросла до 157, одна людина загинула. Міністр уточнив, що загиблий — громадянин Туреччини.

Загалом у літаку було 183 людини — 177 пасажирів, зокрема двоє немовлят, та шість членів екіпажу.

Губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікая розповів, що літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів.

Нагадаємо, 5 лютого літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився та загорівся в аеропорту імені Сабіхи Гекчен, що в турецькому місті Стамбулі.

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

Нагадаємо, цього тижня у Мадриді екстрено сів літак Air Canada зі зламаним шасі і пошкодженим двигуном.