В італійських Альпах літак повис на дротах



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Інцидент стався на гірському курорті Прато Валентино

У результаті інциденту пілота викинуло з кабіни, пасажир не постраждав

В італійських Альпах легкомоторний літак заплутався в дротах гірськолижного підйомника. Про це напередодні повідомило BBC.

Інцидент стався на гірському курорті Прато Валентино ще в суботу, 5 жовтня, але місцева служба порятунку оприлюднила інформацію тільки зараз.

У результаті інциденту пілота викинуло з кабіни, він відбувся легкими травмами. Пасажир літака не постраждав.

Причини події поки не встановлені. Слідство вивчає, наскільки літак був технічно справний і підготовлений до польоту.

Наприкінці вересня повідомлялося, що в Італії евакуюють людей з альпійської вершини Монбланчерез загрозу обвалу частини льодовика. Зазначалося, що 250 тисяч кубічних метрів льоду можуть відірватися від льодовика Планпінье на горі Гранд-Жорас в масиві Монблан.

«Хоча неможливо точно передбачити час обвалення, спостереження в серпні і вересні показали, що льодовик переміщався зі швидкістю від 50 до 60 сантиметрів на день. Ці явища ще раз показують, що гора переживає фазу сильних змін через кліматичні чинники, тому вона особливо вразлива», - йшлося в заяві мера сусіднього Курмайора Стефано Мізероккі. Він розпорядився закрити дороги в долині Валь Ферре і евакуювати гірські домівки в районі Рошфор.