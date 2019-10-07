В Ірландій вибухнув легкомоторний літак, є загиблі



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На місці падіння літака знайдені тіла двох чоловіків Фото: Іndependent

Літак вибухнув всього за кілька хвилин після зльоту від удару об землю, або незадовго до цього

У неділю ввечері на південному сході Ірландії через кілька хвилин після зльоту вибухнув легкомоторний літак. Жертвами авіакатастрофи стали двоє чоловіків.

Про це повідомляє видання Irish Times.

Інцидент стався в південно-східному графстві Уексфорд. На місці падіння літального апарату були знайдені тіла двох чоловіків.

За попередніми даними, літак вибухнув всього за кілька хвилин після зльоту від удару об землю, або незадовго до цього.

Наразі експерти встановлюють причини і обставини події.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 4 жовтня, поблизу Львова при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.