Ексдепутатка обурена тим, як МАУ знущається над пасажирами



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У МАУ перед самою посадкою займаються зважуваннями кожної сумки, додатково заробляючи по 15-20 євро на десь 30% пасажирів - Пташник

Тільки ця компанія займається зважуванням ручної поклажі перед посадкою в літак, - Пташник

Ексдепутатка Вікторія Пташник обурилася тим, як МАУ знущається над пасажирами.

Своє обурення вона оприлюднила на сторінці у Facebook.

За словами Пташник, тільки ця компанія займається зважуванням ручної поклажі перед посадкою в літак.

«Повернулась щойно з Берліну. Літак вилетів на годину пізніше, оскільки прямо перед посадкою представники МАУ зважували кожну маленьку сумку на колесах, кожен чемодан ручної поклажі й стягували додткову оплату з пасажирів за виявлені перевищення ваги», - скаржиться ексдепутатка.

Пташник звернула увагу, що «коли в твоєму квитку написано, що можна взяти 2 сумки вагою 7 кг + 5 кг, то одна сумка загальною вагою на 9 кг не підходить».

«Має бути чітко 2 штуки! Довелось витягнути ноутбук і взяти його в руки, щоб стало 2 pieces:)», - поскаржилася Пташник.

Вона зазначила, що «не знає жодної європейської компанії, що б так поводила б себе з клієнтами».

«Замість того, щоб робити ці зважування під час check-in, МАУ навмисно спочатку пропускає пасажирів, не переймаючись їхньою ручною поклажею, а вже перед самою посадкою займається зважуваннями КОЖНОЇ сумки, додатково заробляючи по 15-20 євро на десь 30% пасажирів», - обурюється ексдепутатка.

На думку Пташник, така поведінка представників Міжнародної авіакомпанії України «якесь суцільне приниження й втрата часу, причому й тих, хто діє відповідно до встановлених правил і не перевищує зазначену вагу».

Як повідомлялося, з 15 січня 2019 року МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі.

До слова, з 18 вересня авіакомпанія МАУ змінила свого очільника.

Нагадаємо, з 1 липня в літаках МАУ подорожчав вибір місця.

МАУ не збирається змінювати політику щодо провезення товарів із Duty Free.