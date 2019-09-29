В Італії евакуюють людей з альпійської вершини Монблан через загрозу обвалу частини льодовика



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Спостереження в серпні і вересні показали, що льодовик переміщався зі швидкістю від 50 до 60 сантиметрів на день - вчені

250 тисяч кубічних метрів льоду можуть відірватися від льодовика Планпінье на горі Гранд-Жорас в масиві Монблан у будь-яку мить

Італійська влада закрила дороги і наказали евакуювати людей з будинків біля альпійської вершини Монблан через попередження про можливість руйнування в будь-який момент частини льодовика.

Про це попередили експерти регіонального уряду Валле-д'Аоста і Фонду «Безпечна гора» в аналізі, опублікованому цього тижня, пише CNN.

Зазначається, що 250 тисяч кубічних метрів льоду можуть відірватися від льодовика Планпінье на горі Гранд-Жорас в масиві Монблан.

«Хоча неможливо точно передбачити час обвалення, спостереження в серпні і вересні показали, що льодовик переміщався зі швидкістю від 50 до 60 сантиметрів на день. Ці явища ще раз показують, що гора переживає фазу сильних змін через кліматичні чинники, тому вона особливо вразлива», - йдеться в заяві мера сусіднього Курмайора Стефано Мізероккі.

Він розпорядився закрити дороги в долині Валь Ферре і евакуювати гірські домівки в районі Рошфор.

Мер додав, що обвалення льодовика не загрожуватиме житловим районам або туристичних об'єктів.

За оцінками експертів, 11 вершинами висотою у понад чотири тисячі метрів між Італією і Францією, Монблан – найвищий гірський ланцюг Західної Європи. Він користується популярністю у туристів, альпіністів і лижників.

Площа поверхні вершин зменшилася з 609 квадратних кілометрів 1989 року до 368 квадратних кілометрів сьогодні – тобто на 40%, пише La Repubblica.

За цей же період кількість льодовиків скоротилася з 1 381 до 903.

У своїй промові про зміну клімату на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте послався на попередження щодо Монблану. «Зараз стало відомо, що льодовик на Монблані може зруйнуватися», - сказав він. «Це тривожна звістка, яка не може залишити нас байдужими. Вона має потрясти нас усіх і мобілізувати», - додав він.

Нагадаємо починаючи від 1980-х років, швидкість танення Гренландського льодовикового щита збільшилася у шість разів. За останні десять років кількість льоду, який він втратив, сягнула небачених масштабів.