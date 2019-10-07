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    Технології

    У США представили електричний літак

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    Електролітак може додали маршрут в 88,5 км за 15 хвилин зі швидкістю близько 322 км за годину - У США представили електричний літак
    Електролітак може додали маршрут в 88,5 км за 15 хвилин зі швидкістю близько 322 км за годину

    Літак розрахований лише на одну людину

    Компанія Kitty Hawk, власником якої є один із засновників Google Ларрі Пейдж, представила електричний літак, який може злітати вертикально.

    Про це повідомляє портал Aviation Today.

    Як зазначається, літак під назвою Heaviside (HVSD) розрахований лише на одну людину, а його вага становить третину від ваги легкомоторного літака моделі Cessna.

    HVSD має вісім пропелерів і шість електричних двигунів.

    Електролітак може додали маршрут в 88,5 км за 15 хвилин при швидкості в близько 322 км за годину.

    Та найбіль вражаючою характеристикою Heaviside є його рівень шуму, який, за даними компанії, становить 1/100 від шуму звичайного гелікоптера.

    США Google електроенергія літак
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