У Львові невідома жінка «замінувала» ресторан



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Вибухового пристрою не було виявлено

Під час перевірки приміщень закладу евакуювали 45 людей

У Львові правоохоронці проводили перевірку анонімного повідомлення про мінування ресторану «Старгород».

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що о другій годині ночі 7 лютого на телефон служби 102 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила про мінування ресторану.

«Під час перевірки приміщень закладу було виведено персонал та відвідувачів у кількості 45 осіб», - говориться у повідомленні.

О 3:15 правоохоронці завершили обстеження приміщень та прилеглої території ресторану. Вибухового пристрою не було виявлено.

Правоохоронці проводять заходи по встановленню особи жінки, яка надала неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, у Львові у різдвяну ніч «замінували» СБУ.