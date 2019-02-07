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    У Львові невідома жінка «замінувала» ресторан

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    <p>Вибухового пристрою не було виявлено</p> - У Львові невідома жінка «замінувала» ресторан

    Вибухового пристрою не було виявлено

    Під час перевірки приміщень закладу евакуювали 45 людей

    У Львові правоохоронці проводили перевірку анонімного повідомлення про мінування ресторану «Старгород».

    Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

    Зазначається, що о другій годині ночі 7 лютого на телефон служби 102 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила про мінування ресторану.

    «Під час перевірки приміщень закладу було виведено персонал та відвідувачів у кількості 45 осіб», - говориться у повідомленні.

    О 3:15 правоохоронці завершили обстеження приміщень та прилеглої території ресторану. Вибухового пристрою не було виявлено.

    Правоохоронці проводять заходи по встановленню особи жінки, яка надала неправдиве повідомлення.

    Нагадаємо, у Львові у різдвяну ніч «замінували» СБУ.

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