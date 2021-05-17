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    В Івано-Франківську у шахті ліфта знайшли тіла двох чоловіків (фото)

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    Тіла чоловіків виявлено в обласному центрі в ліфтовій шахті об&rsquo;єкта незавершеного будівництва - В Івано-Франківську у шахті ліфта знайшли тіла двох чоловіків (фото)
    Тіла чоловіків виявлено в обласному центрі в ліфтовій шахті об’єкта незавершеного будівництва
    Фото: Національна поліція

    Тіла направлено на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причин смерті

    В Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини смерті двох чоловіків, тіла який виявили в ліфтовій шахті недобудови. Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

    Згідно з інформацією, 17 травня близько 4:30 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що по вулиці Надрічна в ліфтовій шахті об’єкта незавершеного будівництва виявив тіло людини.

    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція


    Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили два тіла чоловічої статі. «На цей час встановлено, що потерпілі – 1975 та 1986 року народження, жителі Івано-Франківська», – йдеться в повідомленні.

    Тіла направлено на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причин смерті. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, ретельно оглянули місця вчиненого злочину, відпрацювали прилеглу територію з метою встановлення можливих свідків, очевидців події та переглянули відео з камер спостереження.

    Нагадаємо, в Одесі в одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт із вісьмома пасажирами. Всі вони були доставлені в лікарню для обстеження.

    Раніше повідомлялося, що на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області внаслідок аварії ліфта постраждали робітники: дев'ять гірників доставлені в лікарню.

    Теги: Івано-Франківщина Івано-Франківськ ліфт час
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    В Івано-Франківську у шахті ліфта знайшли тіла двох чоловіків (фото)