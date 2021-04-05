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    На шахті в Нововолинську обірвався ліфт: дев’ять гірників госпіталізували

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    5 квітня службове розслідування інциденту на шахті №9 &laquo;Нововолинська&raquo; почне підрозділ Держпраці у Волинській області - На шахті в Нововолинську обірвався ліфт: дев’ять гірників госпіталізували

    5 квітня службове розслідування інциденту на шахті №9 «Нововолинська» почне підрозділ Держпраці у Волинській області

    Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає

    На вугільній шахті в Нововолинську Волинської області внаслідок аварії ліфта постраждали робітники: дев'ять гірників доставлені в лікарню.

    Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Карпус.

    Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня, двоє – на витяжці.

    Один постраждалий – з відкритим переломом стегна, стан середньої тяжкості.

    «Маємо тривожні новини з шахти №9 «Нововолинська». На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них – мешканці Нововолинська та навколишніх сіл», – написав Карпус у неділю близько опівночі.

    Він зазначив, що ситуація під контролем, а в понеділок, 5 квітня, службове розслідування інциденту почне підрозділ Держпраці у Волинській області.

    Шахта №9 «Нововолинська» входить в структуру об'єднання «Волиньвугілля». Шахта має два вертикальних стовбури глибиною майже 400 метрів.

    Теги: шахта Волинська область лікарня аварія розслідування ліфт
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