В Ізраїлі попри довгу політичну кризу вуличних протестів не буде – експерт



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Більше року в Ізраїлі триває політична криза

В Ізраїлі немає такої політичної традиції вуличних протестів, як в Україні

В Ізраїлі цінять свою представницьку демократію, котра завдяки низькому електоральному бар’єру дає можливість свого часу чи не кожній людині потрапити до парламенту. Окрім того у цій країні дуже цінується легітимний шлях вирішення внутрішньо-політичних конфліктів і з великою пересторогою ставляться до будь-яких спроб дестабілізувати соціальну ситуацію. Про це розповів експерт-міжнародник Вячеслав Ліхачов під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Втім, як відомо, в Ізраїлі більше року триває політична криза.

«Звичайно, громадяни Ізраїлю втомилися через цю довгу політичну кризу. Але люди каналізують свою втому від політичної метушні, низки дострокових парламентських виборів та формування коаліції через протестне голосування. Вони готові голосувати за опонентів Нетаньяху не тому, що вони підтримують ті партії та їхніх лідерів, а тому, що вони бачать в цьому природній шлях відсторонення Нетаньяху від вади. Окрім того зараз є можливість дочекатися нормальної юридичної процедури відсторонення Нетаньяху від влади. Ізраїльський виборець дочекається березневих виборів 2020 року і буде з іронічною втомою слідкувати за черговими коаліційними перемовинами, але настроїв вирішення політичної кризи через вулицю не спостерігається», - пояснює Ліхачов.

Також слід зазначити, що в Ізраїлі немає такої політичної традиції вуличних протестів, як в Україні.

«Адже там цінять свою представницьку демократію, котра завдяки своєму низькому електоральному бар’єру дає можливість більш менш кожній людині потрапити до парламенту. Окрім того в суспільстві немає полярного протистояння, є групи, які є носіями протилежних поглядів. Але Ізраїль дуже цінує свою внутрішню консолідацію, адже він має травматичний досвід убивства праворадикальними активістами прем’єрміністра лівих поглядів. Цей досвід дуже шокував Ізраїль, то тут дуже цінується легітимний шлях вирішення внутрішньо-політичних конфліктів і з великою пересторогою відносяться до будь-яких спроб дестабілізувати внутрішньо-соціальну ситуацію в суспільстві», - підсумував Ліхачов.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня 2019 року сплив останній термін формування уряду. Політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні пройдуть треті за рік парламентські вибори.