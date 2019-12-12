В Ізраїлі пройдуть треті за рік парламентські вибори



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Останні парламентські вибори в Ізраїлі пройшли у вересні

У ніч на 12 грудня сплив останній термін формування уряду

Політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні пройдуть треті за рік парламентські вибори.

Про це повідомляє CNN.

Останній термін формування уряду закінчився опівночі за київським часом, а спроби створити коаліцію припинилися ще кілька днів тому.

За інформацією ЗМІ, парламентські вибори пройдуть 2 або 10 березня 2020 року. Останні парламентські вибори пройшли у вересні.

Як відомо, голова блоку партій «Кахоль-Лаван» Бені Ганц, який вважається головним опонентом нинішнього прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, у листопаді не зміг сформувати урядову коаліцію.

Після парламентських виборів у квітні Нетаньягу не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

У результаті виборів до Кнесету блок партій «Кахоль-Лаван» отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньягу «Лікуд». Згідно з остаточними результатами голосування, «Лікуд» здобув 32 мандати, а «Кахоль-Лаван» - 33. Водночас Натаньягу мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.

Після цього президент Ізраїлю закликав обидві найбільші партії до формування широкої коаліції. Біньямін Нетаньягу також запропонував «Кахоль-Лавану» сформувати коаліцію, зазначивши, що іншого варіанту не існує.

Однак Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на одне місце більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньягу, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра в корупції.

Нагадаємо, кілька тисяч осіб 30 листопада вийшли в Тель-Авіві на демонстрацію з вимогою відставки прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як повідомлялося, 21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельблі висунув обвинувачення в корупції проти чинного прем’єр-міністра країни.