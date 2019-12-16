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    Треті вибори до Кнесету за рік. Експерт пояснив, чого очікувати Україні

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    Треті вибори до Кнесету за рік. Експерт пояснив, чого очікувати Україні

    Якими будуть україно-ізраїльські відносини наступного року?

    Сьогодні, 16 грудня, в пресцентрі «Главкома» відбулась пресконференція на тему: «Ізраїль. Дострокові вибори до Кнесету-3».

    Історик, громадський діяч, політолог, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов проаналізував оголошення виборів до Кнесету Ізраїлю в третій раз за 2019 рік.

    Експерт також пояснив, що спровокувало знову достроковість виборів. Розповів про кількість партій, що беруть участь і хто є головними гравцями перегонів.

    Політолог зробив прогноз, якою буде внутрішня і зовнішня політика після приходу тієї чи іншої політичної сили та якими будуть україно-ізраїльські відносини.

    Нагадаємо, політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні пройдуть треті за рік парламентські вибори. За інформацією ЗМІ, парламентські вибори пройдуть 2 або 10 березня 2020 року. Останні парламентські вибори пройшли у вересні.

    вибори Ізраїль політика Україна
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