У Бразилії анонсували перенесення посольства з Тель-Авіва в Єрусалим



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У перенесенні посольства немає нічого незвичайного, запевняє син президента Бразилії

Бразилія хоче «подати приклад всій Латинській Америці»

Син президента Бразилії Жаіра Болсонару заявив, що уряд планує перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Як і говорив мій батько, ця обіцянка - в силі. Він перенесе посольство в Єрусалим. У цьому немає нічого незвичайного. Це логічний і нормальний крок. Ми хочемо переїхати в Єрусалим, щоб, зокрема, подати приклад всій Латинській Америці», - заявив Едуарду Болсонару.

Нагадаємо, у 2017 році президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення американського посольства з Тель-Авіва. Це рішення спричинило широку критику, передусім, з боку міжнародної спільноти, у тому числі ООН, на адресу адміністрації США.

Як повідомлялося, Ізраїль хоче, щоб Єрусалим визнали його столицею.

Раніше Зеленський зустрівся з Нетаньяху. Після зустрічі він заявив, що Ізраїль для України завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю і берегти життя своїх солдатів, своїх громадян.

Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.

Основним напрямком діяльності українського офісу буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій.