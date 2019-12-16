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    У світі

    У Бразилії анонсували перенесення посольства з Тель-Авіва в Єрусалим

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    У перенесенні посольства&nbsp;немає нічого незвичайного, запевняє син президента Бразилії - У Бразилії анонсували перенесення посольства з Тель-Авіва в Єрусалим
    У перенесенні посольства немає нічого незвичайного, запевняє син президента Бразилії

    Бразилія хоче «подати приклад всій Латинській Америці»

    Син президента Бразилії Жаіра Болсонару заявив, що уряд планує перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим.

    Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    «Як і говорив мій батько, ця обіцянка - в силі. Він перенесе посольство в Єрусалим. У цьому немає нічого незвичайного. Це логічний і нормальний крок. Ми хочемо переїхати в Єрусалим, щоб, зокрема, подати приклад всій Латинській Америці», - заявив Едуарду Болсонару.

    Нагадаємо, у 2017 році президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення американського посольства з Тель-Авіва. Це рішення спричинило широку критику, передусім, з боку міжнародної спільноти, у тому числі ООН, на адресу адміністрації США.

    Як повідомлялося, Ізраїль хоче, щоб Єрусалим визнали його столицею.

    Раніше Зеленський зустрівся з Нетаньяху. Після зустрічі він заявив, що Ізраїль для України завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю і берегти життя своїх солдатів, своїх громадян.

    Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.

    Основним напрямком діяльності українського офісу буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій.

    дипломатія Ізраїль посольство Бразилія президент Єрусалим
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