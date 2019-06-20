В Ізраїлі провели навчання на випадок війни із терористами Хезболли



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Нетаньягу закликав сусідів Ізраїлю не намагатися випробувати на міцність оборону країни

В Ізраїлі завершилися навчання Сил самооборони (Цахал) на випадок війни із терористичним угрупуванням Хезболла, яке базується в Лівані. Про це пише ресурс UPI Defense.

Навчання почалися іще в неділю. До тренувань були залучені наземні сили, авіація, бойові гелікоптери і бронетехніка. Прем’єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу взяв участь в офіційній церемонії завершенні тренувань. Очільник ізраїльського уряду був ознайомлений із ходом тренувань в рамках брифінгу, який провів начальник штабу Цахалу генерал Авів Кочаві.

Беньямін Нетаньягу закликав сусідів Ізраїлю не намагатися випробувати на міцність оборону країни. За його словами Цахал під час навчань гарно продемонстрував бойову готовність і наявність потужного потенціалу дати гідну відповідь будь-якому агресору.

Зазначимо, що на початку червня Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.

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