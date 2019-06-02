Нетаньягу пригрозив Сирії новими ударами



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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Глава ізраїльського уряду напередодні провів нараду з питань безпеки після ракетного обстрілу Голанських висот

Ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на своїй сторінці в Facebook.

Нетаньяху зазначив, що напередодні провів нараду з питань безпеки після ракетного обстрілу Голанських висот і дав вказівку Армії оборони Ізраїлю прийняти рішучі заходи.

«Ми не готові терпіти вогонь по нашій території і з великою силою реагуємо на будь-яку агресію проти нас. Це послідовна політика, яку я проводжу, і ми продовжимо робити це для безпеки Ізраїлю», - зазначив Нетаньягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

За уточненими даними, ЦАХАЛ вразив дві артилерійські батареї і одну зенітно-ракетну батарею З-75 в Сирії.

Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.