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    Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії

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    Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії

    Раніше у Сирії повідомили про загибель трьох військових у результаті атаки Ізраїлю

    Ізраїльські військові атакували декілька військових цілей в Сирії у відповідь на обстріл з сирійської території, говориться в заяві Армії оборони країни (IDF). За даними відомства, минулої ночі у напрямку до Ізраїлю було запущено дві ракети.

    Після цього ізраїльські військові літаки і бойові вертольоти атакували дві артилерійські батареї, спостережні і розвідувальні пости на Голанських висотах, батарею протиповітряної оборони (ППО) SA-2 і ряд інших об’єктів, що належать сирійської армії.

    IDF заявила, що вважає владу Сирії відповідальною за будь-які дії з території цієї країни, спрямовані проти Ізраїлю, і пообіцяла “рішуче діяти” в разі атак.

    Раніше сирійське державне агентство SANA повідомило, що Дамаск в ніч на 2 травня зазнав обстрілу з боку Голанських висот, підконтрольних Ізраїлю. За його даними, в результаті атаки троє сирійських військових загинули і семеро постраждали.

    Раніше також повідомлялося, що Ізраїль обстріляв територію Сирії.

    Також нагадаємо, що міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб. 

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