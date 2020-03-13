В Ізраїлі закривають школи та виші на карантин



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В Ізраїлі закривають школи та виші на карантин

На карантин не відправлятимуть спеціальні навчальні заклади та інтернати

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився закрити на карантин школи та університети країни, щоб сповільнити поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Haaretz.

На карантин не відправлятимуть спеціальні навчальні заклади та інтернати.

Також Нетаньягу закликав створити надзвичайний уряд національної єдності. Він зазначив, що «разом ми врятуємо десятки тисяч громадян».

Нагадаємо, у межах боротьби з поширенням коронавірусної інфекції Ізраїль вводить 14-денну ізоляцію для всіх, хто приїжджає до країни з-за кордону.

В Ізраїлі відомо про 130 випадків зараження коронавірусом.