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    В Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус

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    В Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус

    Пересуватися всередині Італії можна буде лише з поважної причини

    Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, у зв’язку з поширенням коронавірусу, розпорядився закрити всі ресторани, бари та магазини, за винятком продуктових та аптек.

    Про це йшлося у зверненні прем’єра до нації.

    Так, згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари і ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також повинні бути закриті.

    Водночас, дозволена доставка їжі додому. Сільськогосподарський сектор продовжуватиме працювати. Також повинно бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній.

    Водночас, як повідомляє видання Corriere della Sera, губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана і губернатор Венето Лука Дзайя запропонували більш радикальні заходи, аж до закриття низки підприємств і припинення роботи громадського транспорту.

    Раніше повідомлялось, що в Італії станом на вечір 11 березня новим коронавірусом SARS-CoV-2 заразилося 12 462 людини, вилікувалося 1045 людей, а 827, за попередніми даними, померли.

    Напередодні Італія стала першою країною у світі, яка запровадила через коронавірус обмеження на території усієї країни.

    Так, пересуватися всередині Італії можна буде лише з поважної причини — на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні зібрання.

    Італія уряд Джузеппе Конте коронавірус
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