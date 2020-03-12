МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом



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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

«Українські дипломати і консули працюватимуть за кордоном в особливо напруженому режимі», – сказав Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ України постійно моніторить ситуацію з поширенням коронавірусу у низці країн і закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, уражені коронавірусом.

Про це сьогодні, 12 березня, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі.

«Італія, Єгипет, Туреччина, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, Франція, Греція, Китай, Південна Корея і Японія – це країни, які у нас у топ-списку моніторингу, і ми закликаємо максимально обережно ставитися до поїздок», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що за наявною інформацію, наразі жодна європейська країна повністю не готова до протидії коронавірусу. Тому всі держави перебувають приблизно в однаковому стані у цій ситуації

Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона веде постійний діалог і обмін інформацією з цими країнами і запевнив, що українські дипломати і консули працюватимуть за кордоном в особливому напруженому режимі для захисту інтересів і прав наших громадян.

«Через обмежувальні заходи, які вживають у зв'язку з коронавірусом, в громадян України, які перебувають за кордоном, можуть виникнути проблеми з документами, скажімо, протермінована можливість перебування через коронавірус. Ми надаватимемо вам максимальне сприяння, звертайтесь до консульств, щоб ви могли уникнути штрафів», – сказав міністр і вказав, щоб при потребі громадяни телефонували за номером (044) 238-16-57.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін запровадив всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.