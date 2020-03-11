SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю



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SkyUp вносить тимчасові зміни до своїх польотних програм

Без змін залишаються виконання рейсів з Києва та Львова до Неаполя

Українська авіакомпанія SkyUp вносить тимчасові зміни до своїх польотних програм.

Це зумовлено обмежувальними заходами, які запровадила низка країн, щоб запобігти поширенню коронавірусу, зокрема, Італія та Ізраїль, – повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Італія запровадила карантин у всій країні, а в’їзд в Ізраїль дозволять лише тим, хто зможе забезпечити домашній карантин.

Відтак, SkyUp Airlines переносить рейси до Італії: з Києва до Рима, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї – на 01.06.20; Зі Львова до Рима та Бергамо (Мілан) – на 01.06.20; З Києва до Барі – на 01.05.20.

Згідно з повідомленням авіакомпанії, без змін залишаються виконання рейсів з Києва та Львова до Неаполя. Старт польотів до Ріміні та Ламеції Терме, запланований на 30.05.20, польотів до Катанії – на 26.05.20.

До 16.04.20 SkyUp зменшує частоту рейсів до Ізраїлю за такими напрямками:

Львів – Тель-Авів – Львів – скасовано 6 рейсів (19.03, 26.03, 30.03 та 02.04, 06.04, 13.04).

Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя –скасовано 5 рейсів (15.03, 22.03, 29.03 та 05.04, 12.04).

Харків – Тель-Авів – Харків – рейси скасовуються повністю.

Пасажирам, рейси яких скасовано, компанія пропонує безкоштовно змінити дату вильоту або звернутися за повним поверненням коштів.

Пасажири, які хочуть відмінити подорож до Ізраїлю, можуть безкоштовно змінити дату вильоту.

Пасажири рейсів за маршрутом Харків – Тель-Авів – Харків можуть безкоштовно змінити квитки на наявні рейси Запоріжжя – Тель-Авів чи Тель-Авів – Запоріжжя. Або звернутися за поверненням коштів.

Щоб замінити квитки або повернути кошти, компанія дає такі поради: «Якщо квитки придбано на сайті компанії, потрібно написати листа на [email protected] з запитом у довільній формі. Вказати у листі свій номер бронювання – Booking number. За 1-2 дні ви отримаєте листа з підтвердженням обробки вашого запиту»

Якщо квитки було придбано у агентів або через спеціальні сервіси, за поверненням коштів необхідно звертатися до них.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.