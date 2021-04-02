Таємниця мумії Такабуті: археологи зробили цікаве відкриття

Залишки мумії стали ходовим товаром – єгипетськими муміями почали активно торгувати за часів Наполеона

Археологи дослідили загадкову смерть єгипетської мумії Такабуті , яка померла 2600 років тому. Про це пише dailymail.

Вважається, що жінка була жила в місті Фіви в Стародавньому Єгипті, де сьогодні знаходиться сучасний Луксор.

У новому дослідженні використовувався ряд методів, включаючи аналіз ДНК, рентген, комп'ютерну томографію та аналіз волосся.

Команда вчених стверджує, що жінку вбили гострим предметом в спину. Раніше вважалося, що це міг бути ніж. Зараз вчені говорять, що це була сокира.

За словами дослідників, жінка тікала від нападника, який, можливо, був ассирійським солдатом або одним з її людей. Вчені стверджують, що її смерть була швидкою.

Відомо, що залишки цієї мумії стали ходовим товаром – єгипетськими муміями почали активно торгувати за часів Наполеона.

У 1834 останки Такабуті придбав багатий ірландець на ім'я Томас Грег. Він доставив їх з Єгипту в Белфаст (столиця Північної Ірландії). Такабуті була першою відомою єгипетською мумією, що досягла берегів Ірландії. У 1835 році її вперше представили публіці.

Додамо, що в Туреччині, в місті Ізмір, вчені виявили кар'єр Тіразли-Кесіккая, який використовувався для постачання будівельного матеріалу в місто Смірна. Це місто згадується в Біблії як одне з семи міст Апокаліпсису.