Оголошено усіх переможців кінофестивалю Docudays UA (перелік)

Головну нагороду конкурсу Docu/Україна отримав фільм «Земля Івана» Андрія Лисецького

18-й Міжнародний кінофестиваль про права людини Docudays UA ввечері 2 квітня оголосив переможців.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Цьогоріч фестиваль і оголошення переможців проходили в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу та посилення карантинних заходів.

Перелік переможців з коментарями організаторів Docudays UA:

Головний приз

Приборкання саду / Саломе Джаші / Швейцарія, Німеччина, Грузія / 2021, 90’

«Вишуканий і приголомшливий фільм про тих, хто порушує спокій лісу та його прадавніх істот, їхнього переплетеного коріння, історій, мовчазних зойків і шепотів. За допомогою образів (які після перегляду надовго закарбуються в пам’яті) фільм відстежує прояви абсурдної манії величі одного чоловіка, котрий прагне підкорити собі природу. Нагороду за найкращий документальний фільм конкурсу Docu/Світ вручаємо стрічці «Приборкання саду» та його Принцесі Мононоке — режисерці Саломе Джаші, яка завжди на сторожі дерев і людей».

Спеціальна відзнака

А ночі вже більше не буде / Елеонор Вебер / Франція / 2020 / 76’

«Актуальний, лаконічний, незручний — і дуже потрібний фільм. Стриманими образами й болючими рефлексіями, знятими від першої особи, він досліджує, як людська здатність бачити перетворилась на руйнівну зброю, приміром, коли військові пілоти знищують свої мішені за допомогою таких технологій, як тепловізори. Цей фільм — глибоке свідчення нового етапу розвитку воєнного ремесла як дистанційованого, холоднокровного і байдужого насильства».

Docu/Україна

«До національного конкурсу Docu/Україна увійшли п’ять стрічок, які через призму особистих пошуків героїв віднаходять відповіді на вічні питання.

Найкращі фільми в національному конкурсі Docu/Україна обирали письменник і критик Майкл Січінскі, програмерка Мирося Ватаманюк та Ольга Бірзул, культурна менеджерка й кураторка кінопрограм».

Головний приз

Земля Івана / Андрій Лисецький / Україна / 2020 / 85’

«Земля Івана» Андрія Лисецького — проникливий портрет митця Івана Приходька. Фільм з любов’ю змальовує його особистий, майже шаманський творчий метод, а також відкриває широкому колу глядачів сповнений образами української народної культури внутрішній світ художника».

Спеціальна відзнака

Сіль з Бонневілю / Семен Мозговий / Україна, Польща, Грузія / 2020 / 74’

«Спостереження за подорожжю наполегливих мотоциклістів-любителів, які прямують із Києва до Юти випробувати, на що здатен їхній власноруч зібраний мотоцикл, перетворює «Сіль з Бонневілю» на неймовірне кінематографічне досягнення».

Docu/коротко

Docu/коротко – міжнародний конкурс короткометражних документальних стрічок, тривалість яких не перевищує 30 хвилин.

Найкращі фільми в міжнародному конкурсі короткометражних стрічок Docu/коротко й національному конкурсі Docu/Україна обирали письменник і критик Майкл Січінскі, програмерка Мирося Ватаманюк та Ольга Бірзул, культурна менеджерка й кураторка кінопрограм»

Головний приз

Океан / Пауль Шойфлер / Німеччина / 2021 / 19’



«Океан» режисера Пауля Шойфлера – емоційне й надзвичайно чуйне зображення незагойної травми однієї людини. «ОКЕАН» утілює постійну боротьбу між болісними нагадуваннями, спогадами і спокоєм у душі людини, яка рішуче налаштована подолати наслідки сексуального насильства в дитинстві, а не лишатися його жертвою».

Спеціальна відзнака

Біла смерть чорного чаклуна / Родріґо Рібейру / Бразилія / 2020 / 10’

«Біла смерть чорного чаклуна» Родріґо Рібейру виводить із тіні привиди рабовласництва. Режисер використовує архівні матеріали й особисті свідчення, нагадуючи про обов’язок називати своїми іменами жахи колонізації, що їх історія намагається забути»

Нагорода Rights now!

«Нагороду Rights now! вручають креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність. На неї номінуються вісім фільмів з усіх кінопрограм Docudays UA.

Переможців та переможниць у номінації Rights now! визначали Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Ukraine, Толекан Ісмаїлова, киргизька правозахисниця та директорка правозахисного руху «Бір дуіно-Киргизстан», та Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики та експерт Інституту політичної освіти».

Головний приз

Колумбійська родина / Таня Воль Сьоренсен / Данія / 2020 / 80’

«Героїня фільму — збірний образ правозахисниці з країни з високим рівнем економічної нерівності та бідності, яка попри всі ризики продовжує боротися за права людини. У цьому фільмі ми побачили прихований бік її життя: складні стосунки з донькою. Це тема, що болить багатьом жінкам, які займаються захистом прав людини, але про яку майже не говорять. Фільм демонструє діалог поколінь, надію старшого на безпечніші умови життя для молодшого, а також роль жінок-правозахисниць у позитивних змінах і боротьбі за краще майбутнє».

Спеціальна відзнака

Невидимі / Майя Мартіняк / Словаччина / 2018 / 87’

«Фільм розкриває табуйовану тему акушерського насильства, тож ця стрічка має як правозахисний, так і освітній аспект. Фільм виносить на екран біль і страх, про які раніше було соромно і страшно говорити»

Спеціальна відзнака

Речі, на які ми не наважуємося / Бруно Сантамарія Раcо / Мексика / 2020 / 71’

«Стрічка показує шлях, який у різних країнах світу проходить ЛГБТ+ молодь. Молоді люди змушені змінювати місце проживання, шукаючи прийняття, можливості жити без насильства і приниження. Цей фільм показує на практиці, чому є важливим дотримання універсальності прав і свобод людини, чому дискримінація за будь-якою ознакою є неприпустимою, а також що права людини належать кожному і кожній».

Нагорода «Сurrent time»

«З-поміж номінантів Rights now! свій фільм-фаворит обирала телевізійна платформа «Current Time», яка вчетверте стала партнером фестивалю. Це відзнака у $5000.

Цей дощ ніколи не скінчиться / Аліна Горлова / Україна, Латвія, Німеччина, Катар / 2020 / 103’

За монументальний художній твір, що занурює глядача у монохромність вічного існування між чорним і білим; за архетипний образ постійної присутності війни та витончене зображення крихкості людського життя Current Time TV вручає нагороду фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться» режисерки Аліни Горлової»

Нагорода студентського журі

Головний приз

Малий Самді / Палома Сермон-Дай / Бельгія / 2020 / 75’

«Фільм показує проблему становища ін’єкційних споживачів наркотиків у суспільстві. Складна історія подолання залежності надихає та не демонізує героя. Чітке й осмислене художнє окреслення простору, корекція кольору та тривалість кадрів створюють унікальну атмосферу стрічки та роблять її особливою».

Спеціальна відзнака

Сіль з Бонневілю / Семен Мозговий / Україна, Польща, Грузія / 2020 / 74’

«Режисерська робота створює ефект повного занурення глядача в історію головних героїв. А використання природного світла й організація кадрів стирають межу між реальністю героїв і мовою кіно».

Спеціальна відзнака

Невидимі / Майя Мартіняк / Словаччина / 2018 / 87’

«Фільм піднімає актуальну тему акушерського насилля, про яку, на жаль, мало говорять. Цілісно окреслена проблема у стрічці підштовхує глядачів/-ок до роздумів».

«Премія Андрія Матросова»

«Щороку команда Docudays UA вручає нагороду обраному фільму з конкурсної програми фестивалю. Премія імені Андрія Матросова, заснована організаторами Docudays UA на честь Андрія Матросова, продюсера Фестивалю, який загинув у автокатастрофі 16 лютого 2010 року»

Головний приз

Май далеко — май добре / Ганна Ярошевич / Україна / 2020 / 71’

«За сплав високої професійності, дитинної щирості й любові у зображенні стосунків між природою і людьми. За повагу й делікатність у дослідженні невидимих енергій землі й роду, які живуть в кожному з нас».

Спеціальна відзнака

Рози. Фільм-кабаре / Ірена Стеценко / Україна / 2021, 77’

«За приклад життя у творчості і потужну енергію прагнення досконалості»

Приз глядацьких симпатій

«Щороку глядачі та глядачки фестивалю голосують за найбільш вподобані стрічки з усієї конкурсної програми фестивалю. Під час онлайн-фестивалю за конкурсні стрічки можна було проголосувати в онлайн-кінотеатрі Docuspace. Приз глядацьких симпатій отримала стрічка:

А ночі вже більше не буде / Елеонор Вебер / Франція / 2020 / 76’.

До слова, комедія «Мої думки тихі» матиме продовження