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    Єгипет готується до масштабного параду мумій фараонів

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    На &laquo;Золотому параді фараонів&raquo; планують показати 22 мумії - Єгипет готується до масштабного параду мумій фараонів
    На «Золотому параді фараонів» планують показати 22 мумії
    Фото з відкритих джерел

    Кожну мумію будуть супроводжувати речі, виявлені поруч з ними, зокрема і їх саркофаги

    З нагоди проведення «Золотого параду фараонів» з Єгипетського музею Каїра планують вивезти 22 мумії. Про це повідомляє CNN.

    Влада хоче перемістити мумії в новий Національний музей, тому вже пообіцяли обставити переїзд з давньоєгипетським розмахом.

    Що саме буде відбуватися на «Золотому параді фараонів», поки тримається в секреті, але видовище повинно бути грандіозним. 22 мумії фараонів будуть везти на спецавтомобілях в супроводі золотих колісниць і знаменитостей, а хор стане виконувати гімни на стародавніх мовах. Хода вулицями Каїра триватиме близько години.

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    Єгипет готується до масштабного параду мумій фараонів

    На новому місці останки фараонів будуть знаходиться у відповідному антуражі, адже зали в Національному музеї будуть занурювати відвідувачів в атмосферу давньоєгипетських гробниць в Долині Царів.

    «Справа не тільки в муміях, а в тому, як ви їх показуєте. Це те, як ви розповідаєте історію, це атмосфера, яку ви відчуваєте, коли потрапляєте всередину», розповів виконавчий директор музею Ахмед Гонейм.

    Кожну мумію будуть супроводжувати речі, виявлені поруч з ними, в тому числі і їх саркофаги. В рамках параду будуть перевозити останки наступних фараонів: Секененра Таа II, Яхмос-Нефертарі, Аменхотеп I, Мерітамун, Тутмос I, Тутмос II, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп II, Тутмос IV, Аменхотеп III, Тія , Сеті I, Рамзес II, Меренптах, Сеті II, Сіптах, Рамзес III, Рамзес IV, Рамзес V, Рамзес VI, Рамзес IX.

    Додамо, що археологи дослідили загадкову смерть єгипетської мумії Такабуті , яка померла 2600 років тому.

    Теги: Єгипет парад наука
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