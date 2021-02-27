В Києві представлять законопроект про колабораціонізм

Законопроект про колабораціонізм був офіційно зареєстрований у Верховній Раді

У понеділок 1 березня, в українському незалежному інформаційному агентстві новин представлять проект закону про протидію колабораціонізму. Про це повідомили в партії «Національний Корпус».

Законопроект про колабораціонізм (співпрацю з ворогом) був офіційно зареєстрований у Верховній Раді. Його розробив «Нацкорпус», народні депутати та громадськість. Як розповів керівник штабу «Національного корпусу» Максим Жорін у своєму Телеграм-каналі, він покликаний створити умови, щоб «...системно на законному рівні боротися з ворогом всередині країни».

«Законопроект щодо боротьби з колаборантами в Україні нарешті офіційно зареєстровано у Верховній Раді… Ми в минулому році двічі приносили законопроект до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з діючих проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроект і офіційно зареєструвати його у Верховній Раді», – сказав Жорін.

Керівник штабу «Нацкорпусу» вважає, що такі зміни до законодавства допоможуть притягнути до відповідальності тих, хто співпрацює з ворогом. «Починаючи від Медведчука, який відкрито транслює російську пропаганду, до громадян, які агітували за Росію чи, наприклад, здавали координати наших військ», – заявив Жорін.

Як відомо, 2 лютого РНБО вніс до санкційного списку три телеканали Віктора Медведчука, а 19 лютого – самого Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму.