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    В Києві представлять законопроект про колабораціонізм

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    Законопроект&nbsp;розробив &laquo;Нацкорпус&raquo;, народні депутати та громадськість - В Києві представлять законопроект про колабораціонізм
    Законопроект розробив «Нацкорпус», народні депутати та громадськість

    Законопроект про колабораціонізм був офіційно зареєстрований у Верховній Раді

    У понеділок 1 березня, в українському незалежному інформаційному агентстві новин представлять проект закону про протидію колабораціонізму. Про це повідомили в партії «Національний Корпус».

    Законопроект про колабораціонізм (співпрацю з ворогом) був офіційно зареєстрований у Верховній Раді. Його розробив «Нацкорпус», народні депутати та громадськість. Як розповів керівник штабу «Національного корпусу» Максим Жорін у своєму Телеграм-каналі, він покликаний створити умови, щоб «...системно на законному рівні боротися з ворогом всередині країни».

    «Законопроект щодо боротьби з колаборантами в Україні нарешті офіційно зареєстровано у Верховній Раді… Ми в минулому році двічі приносили законопроект до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з діючих проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроект і офіційно зареєструвати його у Верховній Раді», – сказав Жорін.

    Керівник штабу «Нацкорпусу» вважає, що такі зміни до законодавства допоможуть притягнути до відповідальності тих, хто співпрацює з ворогом. «Починаючи від Медведчука, який відкрито транслює російську пропаганду, до громадян, які агітували за Росію чи, наприклад, здавали координати наших військ», – заявив Жорін.

    Як відомо, 2 лютого РНБО вніс до санкційного списку три телеканали Віктора Медведчука, а 19 лютого – самого Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму.

    Теги: РНБО партії Національний корпус колабораціонізм
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