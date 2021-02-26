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    Санкції проти Медведчука. Зеленський підписав указ про виконання рішень РНБО

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    19 лютого&nbsp;РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко - Санкції проти Медведчука. Зеленський підписав указ про виконання рішень РНБО
    19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко
    Фото з відкритих джерел

    Контроль над виконанням введеного в дію рішення Зеленського покладається на Данілова

    Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 19 лютого про стан виконання рішень РНБО. Відповідний указ № 77/2021 від 26 лютого опублікований на сайті глави держави.

    Рішення РНБО передбачає, що Кабінет міністрів повинен забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, введених в дію указами президента України.

    Також Кабмін повинен вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні введених в дію рішень РНБО.

    Прем'єр повинен взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента.

    Указ набирає чинності з дня його офіційної публікації. Контроль над виконанням введеного в дію рішення покладається на секретаря РНБО.

    У п’ятницю, 26 лютого, Рада національної безпеки і оборони України розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    В Україні 75% громадян знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент указ
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