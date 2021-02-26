Команда «каналів Медведчука» розпочала мовлення в телеефірі

Представляли канал ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко та інші

Представляли канал ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко та інші

Співробітники медіахолдингу планували запустити канал у квітні 2021 року

Увечері 26 лютого у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу «Перший незалежний», купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі.

Про це повідомляє «Детектор медіа».

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу «Новини» Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Мовлення відбувається і через супутник, і на youtube-каналах ZIK, NewsOne та «112». Канал, за словами Коцаби, також буде доступний в кабелі, наприклад, у пакетах «Тріолан» та «Воля».

В ефірі новий канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Вони повторили свою позицію щодо незаконності закриття каналів Медведчука та розповіли про новий канал. Після цього розпочалась інформаційна програма Top News із нової студії з ведучою Тетяною Будь.

Нагадаємо, медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Співробітники медіахолдингу планували новий канал планували запустити у квітні 2021 року.

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.

Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.