Оприлюднено повний перелік компаній, які потрапили під санкції в Україні
Україна запровадила санкції проти російських та іноземних компаній, більшість із яких зареєстровані в офшорах
Під санкції РНБО України потрапили мережа спортивних товарів «Спортмастер», велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.
Це вказано у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого, розміщеному на сайті президента.
Зокрема, санкції введені проти російських компаній:
- АТ НПЗП «Менеджемент»
- АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів»
- АТ «Фармацевт Плюс»
- ТОВ «Дон експорт»
- ТОВ «ІСС-Софт»
- ТОВ «Інду-софт»
- ТОВ «Роузвуд Шиппінг»
- ТОВ «Торговий дім Донецьке вугілля»
- ТОВ «Біотек»
- ТОВ «Гемодженікс»
- ГО «Медобладнання»
- ТОВ «Тосол-Синтез Трейдинг»
- Севастопольський національний технічний університет
Також під санкції РНБО потрапили ряд іноземних компаній, більшість із яких зареєстровані на Віргінських островах:
- Evirer LTD (ОАЕ)
- Gold Natural Group Limited
- Klodius Investments LTD
- Sandgate Commerce LTD
- Whpa Avia LTD
- Sportmaster Operations Pre Ltd (мережа магазинів «Спортмастер)
Серед фізичних осіб, які потрапили під санкції п'ятеро громадян РФ і троє українців:
- Вацковський Костянтин Борисович
- Донченко Віталій Валерійович
- Лісогор Сергій Вікторович
- Попов Михайло Юрійович
- Маслюк Олександр Миколайович
- Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака)
- Марченко Оксана Михайлівна
- Медведчук Віктор Володимирович.
Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.
Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.