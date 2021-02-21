Оприлюднено повний перелік компаній, які потрапили під санкції в Україні

За результатом засідання РНБО 19 лютого санкції було накладено на 19 юридичних і вісім фізичних осіб

Україна запровадила санкції проти російських та іноземних компаній, більшість із яких зареєстровані в офшорах

Під санкції РНБО України потрапили мережа спортивних товарів «Спортмастер», велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.

Це вказано у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого, розміщеному на сайті президента.

Зокрема, санкції введені проти російських компаній:

АТ НПЗП «Менеджемент»

АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів»

АТ «Фармацевт Плюс»

ТОВ «Дон експорт»

ТОВ «ІСС-Софт»

ТОВ «Інду-софт»

ТОВ «Роузвуд Шиппінг»

ТОВ «Торговий дім Донецьке вугілля»

ТОВ «Біотек»

ТОВ «Гемодженікс»

ГО «Медобладнання»

ТОВ «Тосол-Синтез Трейдинг»

Севастопольський національний технічний університет

Також під санкції РНБО потрапили ряд іноземних компаній, більшість із яких зареєстровані на Віргінських островах:

Evirer LTD (ОАЕ)

Gold Natural Group Limited

Klodius Investments LTD

Sandgate Commerce LTD

Whpa Avia LTD

Sportmaster Operations Pre Ltd (мережа магазинів «Спортмастер)

Серед фізичних осіб, які потрапили під санкції п'ятеро громадян РФ і троє українців:

Вацковський Костянтин Борисович

Донченко Віталій Валерійович

Лісогор Сергій Вікторович

Попов Михайло Юрійович

Маслюк Олександр Миколайович

Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака)

Марченко Оксана Михайлівна

Медведчук Віктор Володимирович.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.