  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оприлюднено повний перелік компаній, які потрапили під санкції в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За результатом засідання РНБО 19 лютого санкції було накладено на 19 юридичних і вісім фізичних осіб - Оприлюднено повний перелік компаній, які потрапили під санкції в Україні
    За результатом засідання РНБО 19 лютого санкції було накладено на 19 юридичних і вісім фізичних осіб

    Україна запровадила санкції проти російських та іноземних компаній, більшість із яких зареєстровані в офшорах

    Під санкції РНБО України потрапили мережа спортивних товарів «Спортмастер», велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.

    Це вказано у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого, розміщеному на сайті президента.

    Зокрема, санкції введені проти російських компаній:

    • АТ НПЗП «Менеджемент»
    • АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів»
    • АТ «Фармацевт Плюс»
    • ТОВ «Дон експорт»
    • ТОВ «ІСС-Софт»
    • ТОВ «Інду-софт»
    • ТОВ «Роузвуд Шиппінг»
    • ТОВ «Торговий дім Донецьке вугілля»
    • ТОВ «Біотек»
    • ТОВ «Гемодженікс»
    • ГО «Медобладнання»
    • ТОВ «Тосол-Синтез Трейдинг»
    • Севастопольський національний технічний університет

    Також під санкції РНБО потрапили ряд іноземних компаній, більшість із яких зареєстровані на Віргінських островах:

    Серед фізичних осіб, які потрапили під санкції п'ятеро громадян РФ і троє українців:

    • Вацковський Костянтин Борисович
    • Донченко Віталій Валерійович
    • Лісогор Сергій Вікторович
    • Попов Михайло Юрійович
    • Маслюк Олександр Миколайович
    • Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака)
    • Марченко Оксана Михайлівна
    • Медведчук Віктор Володимирович.

    Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

    Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

    Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.

    Читайте також:
    Теги: Росія РНБО санкції бізнес завод Оксана Марченко Україна університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies