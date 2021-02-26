Новий канал «журналістів Медведчука» відключили після години етеру

Телеканал « Перший Незалежний» відключили від мовлення через годину після старту трансляції

Данілов заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення

Телеканал Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

Про це йдеться в заяві телеканалу.

«Телеканал «Перший незалежний» був відключений від мовлення під тиском влади через годину після початку етеру. Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати ніяких послуг телеканалу, незважаючи на чинні договори і угоди», - йдеться у повідомленні.

Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Нагадаємо, медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Співробітники медіахолдингу планували новий канал планували запустити у квітні 2021 року.

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ.

Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.