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    В кримському небі знову з’явився прапор України

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    Фото: Радіо Свобода - В кримському небі знову з’явився прапор України
    Фото: Радіо Свобода

    Разом з ним на окуповану територію доставлено сім тисяч листівок

    20-метровий прапор України було запущено вчора в напрямку Криму групою волонтерів. Як розповів в ефірі Громадського радіо волонтер Влад Борода, в акції, присвяченій Дню збройних сил України, взяли участь активісти з Києва, Краматорська, Херсонської та Запорізької областей.

    «Полетів перший здоровенний прапор 20 на 6 метрів над Кримом, а також з ним полетіло близько семи тисяч листівок», – розповів він.

    Акцію було приурочено до Дня збройних сил України

    Акцію було приурочено до Дня збройних сил України

    За словами волонтера, в неділю планується запустити ще один прапор на Донецьк, а у вівторок - на Луганськ.

    Пошила прапори волонтер з Краматорська Оксана Муравйова, а кошти на пошиття надсилали люди з усієї України, в тому числі з окупованих територій.

    Як повідомлялось раніше, 15 серпня в небо над Кримом з півострова Чонгар було запущено український прапор завширки 25 метрів.

    Теги: Крим волонтер прапор Донецьк Луганськ
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