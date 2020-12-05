В кримському небі знову з’явився прапор України

Разом з ним на окуповану територію доставлено сім тисяч листівок

20-метровий прапор України було запущено вчора в напрямку Криму групою волонтерів. Як розповів в ефірі Громадського радіо волонтер Влад Борода, в акції, присвяченій Дню збройних сил України, взяли участь активісти з Києва, Краматорська, Херсонської та Запорізької областей.

«Полетів перший здоровенний прапор 20 на 6 метрів над Кримом, а також з ним полетіло близько семи тисяч листівок», – розповів він.

Акцію було приурочено до Дня збройних сил України

За словами волонтера, в неділю планується запустити ще один прапор на Донецьк, а у вівторок - на Луганськ.

Пошила прапори волонтер з Краматорська Оксана Муравйова, а кошти на пошиття надсилали люди з усієї України, в тому числі з окупованих територій.

Як повідомлялось раніше, 15 серпня в небо над Кримом з півострова Чонгар було запущено український прапор завширки 25 метрів.