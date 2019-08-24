Стелу готелю в окупованому Криму розмалювали в кольори українського прапора (Фото)



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Стелу готелю «Ялта-Інтурист» розфарбували в кольори українського прапора Фото з соцмереж

На подію негайно відреагувала окупаційна влада міста

В окупованому Криму розфарбували в кольори державного прапора України напис «Ялта» на бетонній стелі готелю «Ялта-Інтурист».

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Стела розташована біля повороту з траси до готелю, її добре видно з дороги.

Слово «Ялта» розфарбували в синьо-жовтий колір і намалювали прапор України.

Виданню не вдалося з’ясувати, хто саме розфарбував стелу. Букви розташовані досить високо, художникам довелося виявити спритність, щоб залізти на стелу, відзначає видання.

На подію негайно відреагувала окупаційна влада міста, того ж дня, 23 серпня, графіті зафарбували білим кольором. Коментарів з цього приводу отримати не вдалося.

Як повідомлялося раніше, кримські активісти вшанували пам’ять морпіхів, загиблих внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі 6 серпня.