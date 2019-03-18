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    Євросоюз закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим

    • Розсилка
    Євросоюз закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим

    Представниця Європейського союзу Могеріні зазначила, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права

    Європейський союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних межах, а також залишається прихильним до політики невизнання анексії Криму, у тому числі за допомогою санкцій, і пропонує країнам-членам ООН розглянути аналогічні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені країн-членів ЄС щодо анексії АРК та міста Севастополя.

    «Через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський союз залишається твердо прихильним суверенітету і територіальній цілісності України», - йдеться у заяві.

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    Так, представниця ЄС відзначає, що Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права.

    «Європейський Союз як і раніше прихильний повній реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Європейський союз знову закликає держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи щодо невизнання відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН», - сказано в заяві Могеріні.

    Відзначимо, резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/262 про територіальну цілісність України була ухвалена 27 березня 2014 року. Згідно з резолюцією, ГА ООН підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і не визнає законності якої б то не було зміни статусу АР Крим і статусу міста Севастополя, яка ґрунтується на результатах так званого «загальнокримського референдуму», оскільки він, згідно з резолюцією, не має законної сили.

    У заяві Могеріні також знову засудила захоплення Росією українських моряків і кораблів біля Керченської протоки в листопаді минулого року і закликала негайно повернути і звільнити їх.

    У ЄС знову засудили будівництво Керченського моста без згоди України, що стало ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни.

    «ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права. Незаконні обмеження на такий прохід мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і в усьому регіоні», - заявила Могеріні.

    За її словами, ЄС також не визнає і не збирається визнавати проведення РФ виборів на Кримському півострові, як і засуджує мілітаризацію півострова.

    У Євросоюзі також закликали Росію припинити систематичні обмеження основних свобод на півострові, таких як свобода вираження думок, віросповідання або переконань, а також права на мирні зібрання.

    «Права кримських татар були серйозно порушені в результаті закриття кримськотатарських ЗМІ, заборони діяльності Меджлісу, їхнього органу самоврядування, і переслідування його лідерів і членів громади. ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту», - сказано в заяві.

    ЄС закликає Росію забезпечити кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції, освіту і самобутність. Росія також повинна вжити заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, яка значно погіршилася після незаконної анексії, відзначається у документі.

    У ЄС повторили свій заклик до негайного звільнення всіх політв'язнів на півострові, а також до надання вільного і необмеженого доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем.

    Наразі здійснюються передбачені законодавством заходи у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. 

    18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».
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