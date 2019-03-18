Євросоюз закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим



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Представниця Європейського союзу Могеріні зазначила, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права

Європейський союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних межах, а також залишається прихильним до політики невизнання анексії Криму, у тому числі за допомогою санкцій, і пропонує країнам-членам ООН розглянути аналогічні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені країн-членів ЄС щодо анексії АРК та міста Севастополя.

«Через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський союз залишається твердо прихильним суверенітету і територіальній цілісності України», - йдеться у заяві.

Так, представниця ЄС відзначає, що Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права.

«Європейський Союз як і раніше прихильний повній реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Європейський союз знову закликає держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи щодо невизнання відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН», - сказано в заяві Могеріні.

Відзначимо, резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/262 про територіальну цілісність України була ухвалена 27 березня 2014 року. Згідно з резолюцією, ГА ООН підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і не визнає законності якої б то не було зміни статусу АР Крим і статусу міста Севастополя, яка ґрунтується на результатах так званого «загальнокримського референдуму», оскільки він, згідно з резолюцією, не має законної сили.

У заяві Могеріні також знову засудила захоплення Росією українських моряків і кораблів біля Керченської протоки в листопаді минулого року і закликала негайно повернути і звільнити їх.

У ЄС знову засудили будівництво Керченського моста без згоди України, що стало ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни.

«ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права. Незаконні обмеження на такий прохід мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і в усьому регіоні», - заявила Могеріні.

За її словами, ЄС також не визнає і не збирається визнавати проведення РФ виборів на Кримському півострові, як і засуджує мілітаризацію півострова.

У Євросоюзі також закликали Росію припинити систематичні обмеження основних свобод на півострові, таких як свобода вираження думок, віросповідання або переконань, а також права на мирні зібрання.

«Права кримських татар були серйозно порушені в результаті закриття кримськотатарських ЗМІ, заборони діяльності Меджлісу, їхнього органу самоврядування, і переслідування його лідерів і членів громади. ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту», - сказано в заяві.

ЄС закликає Росію забезпечити кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції, освіту і самобутність. Росія також повинна вжити заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, яка значно погіршилася після незаконної анексії, відзначається у документі.

У ЄС повторили свій заклик до негайного звільнення всіх політв'язнів на півострові, а також до надання вільного і необмеженого доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем.

Наразі здійснюються передбачені законодавством заходи у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії . Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».

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