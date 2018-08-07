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    В Македонії заарештували 7 осіб за бої на боці Ісламської держави

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    В Македонії заарештували 7 осіб за бої на боці Ісламської держави

    До ста громадян цієї балканської країни воювали в Сирії й Іраку

    Македонська поліція у вівторок, 7 серпня, заарештувала сімох осіб. Відповідно до заяви міністра внутрішніх справ країни, вважається, що заарештовані воювали на боці Ісламської держави в Сирії і Іраку.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Вік заарештованих - від 23 до 41 року. Заарештовані проходять по двом окремим справам 2015-го і 2016-го років. Якщо їх визнають винними, то вони отримають по 10 років тюрми.

    Одну третину населення Македонії, яка складає 2 млн осіб, становлять етнічні албанці, які сповідують поміркований іслам. Проте до ста громадян Македонії, за оцінкою уряду країни, воювали в різний час на боці Ісламської держави в Іраку і Сирії. При цьому вважається, що 20 осіб загинули під час боїв.

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